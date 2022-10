O Cruzeiro tem cinco partidas restantes na Série B do Brasileiro, mas pouca coisa ainda em jogo. Com o acesso e o título confirmados com rodadas de antecedência, o time celeste entra em campo em busca da melhor campanha da história da competição. Com 72 pontos, o Cruzeiro ainda pode chegar a 87 se vencer todos os confrontos e ultrapassar o recordista Corinthians, que alcançou 85 pontos na campanha de 2008.

A Raposa vai atrás desses primeiros três pontos neste domingo (9), a partir de 16h, contra o Sport, em Recife. Mesmo em clima de férias e festa entre os jogadores, o técnico Paulo Pezzolano prega respeito e ética esportiva para continuar encarando cada duelo como uma “final”, mentalidade que manteve durante todo o campeonato e que levou o Cruzeiro ao título.

Isso porque, o Sport, quinto colocado, ainda briga por uma vaga entre os quatro primeiros, que garante o acesso para a Primeira Divisão do futebol brasileiro no ano que vem. O time de Recife tem 49 pontos e está três atrás do Vasco, em quarto lugar. “Para mim, a lealdade esportiva, a ética no futebol, é o mais importante. Muitas equipes estão jogando pelo acesso, muitas equipes estão lutando contra o rebaixamento”, ressaltou Pezzolano sobre fazer testes no time.

Após o empate com o Ituano, em casa, em 1 a 1, o treinador celeste reclamou da postura do time e ressaltou que “faltaram coisas”. Com o resultado da última rodada, a equipe azul perdeu a chance de vencer todos os adversários da Série B. Entre todos os rivais, o Cruzeiro não conseguiu bater o time de Itu, o Guarani e o CSA. Foram dois empates com o Ituano, mas as equipes paulista e alagoana ainda estão no caminho celeste.

Depois de encarar o Sport, fora de casa, a Raposa visita o Vila Nova, recebe o Guarani, viaja para enfrentar o Novorizontino, e fecha a Série B contra o CSA, no Mineirão. O jogo mais esperado pela torcida é o último, a partida da taça. A CBF confirmou a entrega do troféu de campeão para a última rodada, diante dos torcedores.

Se o Cruzeiro busca recorde atrás de recorde nesta Série B, outro que ainda pode ser quebrado é o de público. A melhor marca do time é de 59.204 na partida contra o Vasco, que garantiu o acesso. O recorde da Série B é do time carioca com 63.609 torcedores.

Com recorde ou sem recorde, o que importa para o time celeste é que os objetivos da temporada já foram alcançados. Mesmo com a ideia de encarar cada jogo até o fim como “finais”, o clima já é de festa para celebrar a campanha, o acesso e time campeão desta Série B.

