O Atlético e a Adidas, distribuidora de material esportivo, preparavam o lançamento de uma terceira camisa na cor dourada nesta sexta-feira (21). O modelo teria sido vazado por transportadoras antes mesmo de chegar às lojas

O lançamento do novo uniforme faz homenagem à torcida alvinegra e, também, ao lema “Galo de Ouro, seleção do povo”. Após o sucesso da última ação, em campanha de conscientização para o Outubro Rosa, que esgotou poucas horas depois da abertura de vendas, há uma grande expectativa para a novidade.

Na camisa é possível ver os detalhes na manga e dos patrocinadores na cor preta, também com finas listas em todo o corpo. Localizado no centro do uniforme há um ‘Galo de Ouro’, reforçando a homenagem da ação.

A pré-venda ‘no escuro’ foi aberta no site na terça-feira (18), com preço de R$ 299,99 para as camisas masculinas e femininas, com todos os tamanhos ainda disponíveis. O modelo infantil é vendido por R$ 249,90.

Fonte: Itatiaia