Nesta quarta-feira (19), os alunos do 1º ano da Escola Municipal Célia de Melo Eufrásio fizeram uma visita ao Museu Municipal e à Casa do Engenheiro.

Os estudantes estavam acompanhados pela professora “Tia Josiane” e pela servidora da escola, Maria Eduarda. As crianças se encantaram com as peças do acervo do Museu Municipal Francisco Fonseca (Nhonhô Fonseca).

Já, na Casa do Engenheiro, ouviram um pouco sobre as histórias que envolvem o local que abriga o Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos, sede da Secretaria Municipal de Cultura, e conheceram a Sala de Multimeios Clássicos, além de experimentarem o som dos xilofones, na Sala de Música.

O passeio faz parte do conteúdo programático do ensino fundamental e conta com o apoio da direção da escola e da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Fonte: Decom