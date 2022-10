O campeão da Série B de 2022 está há três rodadas sem alcançar o que mais teve durante a temporada: a vitória. Nesta terça-feira (17), contra o Guarani, às 21h30, a Raposa estará em casa, no Mineirão, e poderá contar com seu torcedor para superar esta sequência sem triunfos, e não deixar o rendimento cair na reta final da competição.

Os últimos três duelos foram contra o Ituano, Sport e Vila Nova, totalizando um empate e duas derrotas. Contra o time paulista, a partida foi no Mineirão, terminou em 1 a 1, e não prejudicou o bom retrospecto do Cruzeiro como mandante. Neste quesito, o time celeste ocupa a primeira posição no ranking, com 14 vitórias, três empates e nenhuma derrota dentro de casa.

Os dois reveses seguidos para Sport e para o Vila Nova aconteceram em Recife e Goiânia, respectivamente. Estes resultados, embora ruins, não tiraram a liderança da Raposa, que está isolada com 72 pontos, e muito menos diminuíram o significado do troféu da competição e o acesso à Série A. Porém, elas representam a pior sequência do Cruzeiro nesta Série B, pois até então, o time não havia perdido duas vezes seguidas.

Agora, para o próximo duelo, a presença da Nação Azul deverá ser um diferencial e até uma espécie de motivação para o time que já conquistou “tudo” terminar a temporada da melhor forma. O elenco já falou várias vezes sobre a importância do apoio da torcida neste ano, sempre lotando os estádios e batendo recordes.

Este apoio rendeu ao Cruzeiro a melhor média de público de Minas Gerais, com 30.663 torcedores por jogo, superando o Atlético, que tem 27.411.

Revanche

Além da torcida presente, o clima de “revanche” que condiz com o espírito competitivo do técnico Paulo Pezzolano também deverá motivar o elenco. No primeiro turno, contra o Guarani, o Cruzeiro não conseguiu a vitória e perdeu por 1 a 0 e agora terá a chance de compensar este placar.

O Guarani, inclusive, é um dos adversários que costumam trazer dificuldades para a Raposa. Em cinco jogos na Série B, desde 2020, o time celeste venceu apenas uma vez. Depois, foram três empates e uma derrota.

Fonte: Hoje em Dia