O Cruzeiro pode perder até dez jogos de mando de campo por conta da invasão de dois torcedores no gramado do Independência, na quinta-feira (12), na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Remo. O fato foi relatado na súmula do árbitro Raphael Claus (SP). A pena também pode incluir muita de R$ 100 a R$ 100 mil.