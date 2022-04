Os conselheiros do Cruzeiro receberam na última quarta-feira (27) um resumo do balanço financeiro do exercício 2021 do clube. O documento de 42 páginas revela a dívida total da Raposa, que atingiu R$ 1.016.847.000.

Apesar do déficit global ultrapassar a casa do bilhão houve melhora no que diz respeito ao crescimento da dívida. O resultado negativo de 2021 ficou nos R$ 113 milhões. Os números foram divulgados pelo GE e confirmados pela Itatiaia.

Outro detalhe revelado no resumo do balanço financeiro diz respeito às receitas líquidas, que aumentaram: foram de 118,8 milhões (em 2020) para R$ 138,8 milhões (2021). As despesas também diminuíram: de R$ 275,2 milhões para R$ 176,9 milhões.

A situação que envolve empréstimos, e foi isso que ajudou o Cruzeiro nos últimos anos, gera apreensão. Em 2021 o clube aumentou os empréstimos para R$ 33,4 milhões, sendo que em 2020 o valor divulgado foi de R$ 14,5 milhões.

Outro ponto que gera apreensão diz respeito aos débitos trabalhistas, que pularam de R$ 91 milhões para R$ 127 milhões.

Na próxima sexta-feira os conselheiros do Cruzeiro se reunirão para votarem a aprovação das contas do clube em 2021.

Fonte: Itatiaia