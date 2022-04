O Atlético terá um importante desfalque para o duelo com o Athletico-PR, neste domingo (17), às 18h, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Hulk, que viajará para Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento de sua filha.

O Galo não informou as datas da ida e da volta do jogador, confirmando apenas a ausência do Vingador no confronto com o Furacão. A informação sobre a viagem de Hulk foi publicada inicialmente pela rádio Itatiaia e confirmada em seguida pelo Hoje em Dia.

A expectativa é de que Hulk se reapresente no início da próxima semana e fique à disposição para encarar o Brasiliense, na próxima quarta (20), Às 19h, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Aos 35 anos, o jogador será pai pela quarta vez, sendo a primeira com a atual esposa Camila. Em seu relacionamento anterior, o atacante teve outros dois meninos e uma menina.

Grande fase

Em paralelo ao momento de alegria na vida pessoal que é o nascimento de uma filha, Hulk atravessa grande fase dentro de campo.

Em 2022, o jogador já acumula 13 gols em 12 partidas. Desde que chegou ao Alvinegro são 49 bolas nas redes em 80 jogos.

Escolhido pelo Atlético para conceder entrevista coletiva nesta sexta, Eduardo Sasha é o mais cotado para iniciar jogando diante do Furacão na vaga de Hulk.

Fonte: Hoje em Dia