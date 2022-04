É grave o estado de saúde do jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo de Brasília, esfaqueado na noite dessa quinta-feira (14), no bairro Sudoeste, região nobre da cidade. Gabriel foi atingido por dez facadas.

O jornalista passou por cirurgia no Hospital de Base do DF (HBDF). Os médicos trataram de diversas lesões que atingiram o tórax, braços, mãos, pernas e pescoço do jornalista.

O ferimento no tórax foi o que mais demandou atenção dos cirurgiões, pois houve laceração nos rins e no pâncreas. Gabriel Luiz chegou à unidade de saúde perdendo muito sangue. Ele está na UTI.

Dois homens são apontados como suspeitos de terem atacado o jornalista perto da casa dele.

Fonte: Itatiaia