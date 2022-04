Os anos 2000 estão de volta. Moda, música e demais resquícios daqueles longínquos dias posteriores ao Bug do Milênio se tornaram tendência. E até o Orkut quer voltar.

O fundador da rede social, Orkut Buyukkokten, reativou o endereço na quarta-feira (27). O engenheiro de software, que desenvolveu a ferramenta na época em que trabalhava no Google, deixou uma mensagem na página principal do site. Em seu texto, ele afirma que a plataforma pode voltar a ser um local de união e não de discórdia, como tem ocorrido em várias redes.

“Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo”, escreveu, Buyukkokten.

Por hora, não é possível se cadastrar e nem se sabe se o “Orkut 2.0” permitiria recuperar contas antigas. A única interessada é assinar a newsletter para receber novidades sobre o andamento do projeto.

O que foi o Orkut?

Para quem nasceu depois dos anos 2000. O Orkut pode soar apenas uma palavra estranha, mas para a juventude da época foi um preparatório para as redes que chegariam na sequência como Twitter, Facebook, Instagram e até mesmo o fracassado Google +.

O Orkut estreou em 2004, como projeto independente de Buyukkokten, na época em que estudava na Universidade de Stanford. A rede social foi incorporada pelo Google e ficou ativa até 2014.

Desktop

O Orkut era uma rede prioritariamente feita para computadores. Quando ele foi lançado, o smartphone nem existia. No entanto, em 2011 foi desenvolvida uma versão mobile para Android.

Convites

A rede chegou a ter 300 milhões de usuários e foi a primeira experiência global de rede social. Para entrar no Orkut era necessário um convite.

Cada pessoa convidada poderia distribuir outros 10 ingressos. O fator exclusividade gerou um grande interesse em entrar na rede. No ano passado, o Clubhouse, rede social com foco em bate-papos por áudio, também adotou essa estratégia.

Domínio brasileiro

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, o Orkut viralizou no Brasil e superou o público norte-americano. Estima-se que mais de um terço dos dos usuários eram tupiniquins.

A popularidade dos brasileiros era tamanha, que o Google transferiu para o escritório de Belo Horizonte, a administração da rede social.

Risquinhos azuis

Se o WhatsApp utiliza os “risquinhos azuis” para que os usuários saibam que sua mensagem foi visualizada, o Orkut tinha um registro de visitas. Sempre que um usuário fosse bisbilhotar o perfil de outra pessoa, seu proprietário era notificado.

A rede permite remover os rastros de visitas. Mas a função também impedia que o usuário ficasse de olho em quem visitava o perfil.

Declínio

O Orkut foi a principal rede social do mundo até 2012. No entanto, com o avanço do Facebook, que explorava as funcionalidades dos smartphones, o Orkut foi perdendo audiência. Conta-se que o próprio Mark Zuckerbergh ensinava aos usuários como localizar seus amigos de Orkut no Facebook.

Não demorou muito para que os usuários debandassem da plataforma, mesmo com a grande popularidade entre os brasileiros. Assim, em 2014, a plataforma foi descontinuada.

Um dos argumentos do Google era que a gigantes iria privilegiar o Google +.No entanto, Buyukkokten aponta que a bancarrota do Orkut se deu pela falta de inovação.

Agora resta aguardarmos para saber o que o engenheiro tem guardado na manga.

Fonte: Itatiaia