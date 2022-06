O Cruzeiro é o único clube da Série B que superou a marca de 200 mil torcedores presentes nos jogos como mandante até a 13ª rodada. Ao registrar 58.076 presentes na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na quinta-feira (16), no Mineirão, o líder da competição, com 31 pontos, chegou ao público total de 213.497 espectadores em seis jogos em Belo Horizonte.

De longe, o Cruzeiro tem a maior média de público da competição: 35.582 torcedores (veja ranking abaixo). A Raposa jogou no Mineirão contra Brusque, Londrina, Sampaio Corrêa, CRB e Ponte Preta. Houve ainda a partida com o Grêmio no Estádio Independência, uma vez que o Gigante da Pampulha estava reservado para um show musical.

O recorde de público do Cruzeiro na Série B foi na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, em 22 de maio, no Mineirão. Ao todo, 58.397 torcedores compareceram ao Mineirão e proporcionaram renda de R$ 2.466.489,50, a maior da campanha.

A arrecadação geral do Cruzeiro na Série B em seis jogos como mandante foi de R$ 7.813.545,00. A média é de R$ 1.302.257,50 de faturamento bruto por partida.

Vasco em segundo lugar

O Vasco é o segundo clube que mais levou torcedores aos estádios nesta Série B. Em sete jogos como mandante – um a mais que o Cruzeiro -, o Cruz-maltino teve público geral de 165.341 espectadores. A média é de 23.620 presentes.

O clube carioca mandou seis jogos em São Januário e um no Maracanã, justamente diante do Cruzeiro. Essa partida bateu o recorde de público da Série B, com 63.609 torcedores

Em terceiro no ranking aparece o Bahia, com 148.790 torcedores presentes em sete jogos como mandante na Fonte Nova, em Salvador, e média de 21.255 espectadores na Série B.

O Grêmio é o quarto, com público total de 116.357 pessoas em seis jogos e média de 19.392 presentes na Arena, em Porto Alegre.

A quinta posição é do Sport, com público total de 57.777 em seis jogos e média de 9.629 torcedores. O Leão mandou três jogos na Ilha do Retiro, no Recife, e três na Arena Pernambuco, no município vizinho de São Lourenço da Mata.

Ranking de público geral na Série B

Até a 13ª rodada



*Levantamento do Superesportes

1º – Cruzeiro

497 torcedores (6 jogos)

Média de público: 35.582 torcedores

2º – Vasco

341 torcedores (7 jogos)

Média de público: 23.620 torcedores

3º – Bahia

790 torcedores (7 jogos)

Média de público: 21.255 torcedores

4º – Grêmio

357 torcedores (6 jogos)

Média de público: 19.392 torcedores

5º – Sport

777 torcedores (6 jogos)

Média de público: 9.629 torcedores

Públicos do Cruzeiro na Série B

2ª rodada – Cruzeiro 1 x 0 Brusque (Mineirão) – 19.115

4ª rodada – Cruzeiro 1 x 0 Londrina (Mineirão) – 14.074

6ª rodada – Cruzeiro 1 x 0 Grêmio (Independência) – 21.831

8ª rodada – Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa (Mineirão) – 58.397

11ª rodada – Cruzeiro 2 x 0 CRB (Mineirão) – 42.004

13ª rodada – Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta (Mineirão) – 58.076

Público total como mandante: 213.497 torcedores (6 jogos)

Média de público: 35.582 torcedores

Fonte: Super Esportes