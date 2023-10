A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou, nesta sexta-feira (27), a data e o horário da partida entre Cruzeiro e Vasco. Os times se enfrentariam em 8 de novembro (quarta-feira), às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi adiada para 22 de novembro, também uma quarta-feira, mas às 19h. O jogo foi mantido para o Mineirão. No dia 8, o Gigante da Pampulha estaria indisponível por conta de show do músico inglês Roger Waters.

Diante disso, o Cruzeiro teria que mandar o duelo em outro local e estudava o Independência, também em BH. Contudo, o América, dono do estádio, vai receber o Coritiba nesta data, às 19h, também pela 33ª rodada.

Situação na tabela

Na tabela do Brasileirão, o Cruzeiro é o 13º, com 37 pontos. Já o Vasco está na zona de rebaixamento para a Série B, na 18ª posição, com 30. No primeiro turno, o time celeste bateu a equipe cruz-maltina por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, em 8 de julho, pela 14ª rodada.

Comandado pelo técnico Zé Ricardo, o Cruzeiro voltará a campo somente na próxima quinta-feira (2), às 20h. Na ocasião, o time celeste duelará com o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Já o Vasco enfrentará o Goiás no domingo (29), às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série A.

Fonte: Itatiaia