Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quinta-feira (6), excluiu os Correios e outras seis estatais do Programa Nacional de Desestatização (PND).

O presidente retirou também outras três empresas do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Foram retiradas do programa de privatização a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), a Nucleobrás Equipamentos Pesados (Nuclep), o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores (ABGF) e o Central Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec).

Também foram retiradas do programa de parcerias de investimentos a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a PPSA (Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural) e a Telebras (Telecomunicações Brasileiras).

As estatais haviam sido incluídas no programa de desestatização em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O processo, no entanto, estava parado no Senado desde 2021.

