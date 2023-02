A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Formiga, em conjunto com o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros sediado no município e com o apoio dos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, trabalha, desde domingo (12), no levantamento de dados das ocorrências registradas em decorrência das chuvas torrenciais que atingiram o município.

O conhecimento desses informes visa a sua inserção no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastre (S2iD), programa do Governo Federal que analisa os pedidos de reconhecimento de “Situação de Emergência”, com vistas a um possível apoio em recursos financeiros.

Situação de emergência

Nessa terça-feira (14), a administração municipal decretou “Situação de Emergência” com objetivo otimizar as ações preventivas para garantir o bem-estar da população, considerando que incidiu sobre o município, no domingo (12) uma precipitação pluviométrica de 24 mm em apenas uma hora, tendo continuado com menor intensidade ao longo de todo o dia, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.

Fonte: Decom