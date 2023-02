O sócio fundador do aplicativo de mobilidade urbana GoCar Brasil, com sede em Divinópolis, Carlos Regis Pereira, usou a ‘Tribuna do Povo’, na reunião da Câmara Municipal de segunda-feira (13). Ele explanou sobre a falta de regulamentação do serviço de transporte por aplicativo em Formiga.

Carlos solicitou o apoio dos vereadores para a criação de um projeto que protege os motoristas formiguenses.

De acordo com ele, no município, 33 motoristas estão cadastrados e trabalhando por meio do aplicativo. Todos eles foram aprovados pela empresa, a qual exige vários critérios para exercer a profissão de motorista de aplicativo.

“Atualmente, existe na cidade, cerca de 200 motoristas informais, trabalhando como Uber. Para este município é um número muito alto de motoristas, principalmente, informais. Sabemos que este tipo de serviço deixou de ser complemento de renda, e se tornou renda principal de muitas famílias, mas, para isso, é preciso regularizar, pois não é justo uma classe trabalhar pagando imposto e outra não”, disse Carlos.

Outros motoristas do aplicativo também marcaram presença na reunião.

Fonte: Câmara Municipal