Até o fim deste ano, os brasileiros terão mais seis feriadões para descansar ou, até mesmo, aproveitar para viajar. Já nesta semana, na quinta-feira (7), é comemorado o Dia da Independência do Brasil. O feriado prolongado do dia 7 de setembro é apenas o primeiro do segundo semestre.

O feriado do dia 12 de outubro, que também cairá em uma quinta, é o próximo da lista. Nessa data é comemorado o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida.

Já em novembro, os brasileiros poderão curtir até três feriados. Isso porque, nacionalmente é celebrado o Dia de Finados (2/11), que neste ano será em uma quinta-feira, e a Proclamação da República (15/11), que cairá numa quarta.

Mas, algumas cidades podem ter três folgas, já que o Dia da Consciência Negra (20/11) é feriado em algumas cidades do país. Em 2023, a data cairá em um segunda-feira e a adesão ou não a esse feriado depende da lei municipal ou estadual.