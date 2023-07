O programa do governo federal que ofereceu descontos para veículos novos de até R$ 120 mil aliviou também o bolso dos motoristas que saíram em busca de um modelo de carro seminovo, aquele com até três anos de uso.

Em junho, enquanto os carros novos ficaram 2,76% mais baratos com os incentivos do governo, o preço dos veículos usados caiu 0,93%. A baixa dos zero-km resultou no maior impacto individual para a deflação apurada no mês, de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Lucas Gerez, economista do Data OLX Autos, braço de análise da plataforma de vendas online, revela que os resultados da inflação constatam os reflexos no mercado de usados. “Notou-se uma redução nos preços dos seminovos, porém em menor intensidade quando comparados com os veículos zero-quilômetro”, afirma ele.

O presidente da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), Enilson Sales, destaca que o movimento atingiu especificamente os seminovos do mesmo segmento do programa e apenas intensificou a tendência de queda dos preços apurada desde fevereiro pelo IPCA.