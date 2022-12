Deslizamento de terra, rolamento de rochas, risco de queda e enxurrada, esses foram alguns dos problemas identificados em um estudo do Serviço Geológico do Brasil (SGB), órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, em 18 das 21 atrações do Parque Nacional da Serra da Canastra. Entre os locais com algum tipo de risco está a Cachoeira Casca D’Anta, cujo um trecho passa por São Roque de Minas (MG).

A avaliação geotécnica nos atrativos turísticos localizados nos municípios de Delfinópolis e São Roque de Minas foi feita a pedido do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após a queda do paredão de rocha que matou dez pessoas em Capitólio, em janeiro deste ano.

Além da Casca D”Anta, o estudo também avaliou outras treze cachoeiras, três trilhas, a nascente histórica do rio São Francisco e o poço da trilha Sanit-Hilaire. No estudo, o SGB não aponta necessidade de interdição dos atrativos turísticos e salienta que os riscos são inerentes em atividades turísticas em áreas de perigo como cachoeiras e trilhas que percorrem encostas rochosas de alta declividade.

Por meio de nota, o ICMBio informou ao g1 que foram “instaladas placas informativas em todo a extensão do Parque da Canastra alertando sobre o perigo de quedas de blocos rochosos em alguns dos pontos citados no estudo do Serviço Geológico do Brasil (SGB)”. Veja abaixo outras medidas de segurança adotadas no parque da Canastra.

Estudo

O estudo foi realizado em julho deste ano. De acordo com o Serviço Geológico, é importante ressaltar que existe risco inerente na realização de atividades turísticas em áreas de perigo, como cachoeiras e trilhas que percorrem encostas rochosos de alta declividade. O ambiente geológico natural tem processos de movimentos gravitacionais de massa complexos, intensos, dinâmicos e com evolução quase que diária.

Entretanto, por se tratar de um patrimônio natural o órgão acredita que as áreas devem ser abertas à visitação do público para que possam conhecer e compreender a importância.

Cascata D’Anta

Com relação aos problemas identificados na Cachoeira da Casca D’Anta – na parte alta conhecida por Poço Fundo, o estudo classifica como “Perigo Alto” para processos gravitacionais de massa e enxurradas.

O paredão sul do Poço Fundo apresenta significativa compartimentação rochosa em função da intersecção de fraturas verticais a subverticais e foliação subhorizontal, o que caracteriza tombamento rochoso, acidente geológico com muito alto potencial de causar danos graves, constituindo grave ameaça à vida dos visitantes. Existem placas alertando para a ocorrência desse tipo de processo no local.

No canto superior esquerdo da foto, veja acima, em vermelho, observa-se a trinca no solo, que juntamente com demais fraturas da rocha podem delimitar um bloco rochoso de dimensões aproximadas de 10 metros de largura por 15 metros de altura, o que pode provocar o movimento do tipo tombamento rochoso, com grande constituindo grave ameaça à vida dos visitantes. É um evento análogo ao ocorrido em Capitólio.

A porção em amarelo mostra uma porção do maciço rochoso, que apesar de não mostrar trincas evidentes no solo, também está sujeita ao desenvolvimento do mesmo processo. Diante disso, o estudo propõe que seja feito a sinalização de perigo de queda e tombamento rochoso no início da trilha de acesso ao Poço Fundo.

O estudo sugeriu também que seja informado qual tipo de perigo o local está sujeito, bem como frisar que o processo de queda e tombamento rochoso pode ocorrer sem aviso prévio, independente de períodos chuvosos, e constituindo grave ameaça à vida dos visitantes. E ainda recomendou o monitoramento periódico das fraturas observadas no solo no topo do paredão.

O que foi feito

Ainda em nota, o ICMBio disse que no Poço Fundo, a trilha entre as partes baixa e alta da cachoeira Casca D’anta e parte do acesso à cachoeira do Rolim estarão interditadas em períodos de chuvas intensas. A equipe do parque também estuda a possibilidade da inclusão de barreiras de segurança em alguns locais.

Ainda, os funcionários das portarias da Unidade de Conservação Federal e demais prestadores de serviços foram orientados a repassar informações aos visitantes. A equipe segue em contato com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, por meio de reuniões com os municípios abrangidos pela unidade, a fim de avaliar as possibilidades e as iniciativas para sanar os problemas.

Por fim, a nota diz que o parque segue à disposição das instituições em medidas de redução e mitigação dos riscos nas regiões e pela elaboração de atividades educativas, que já estão sendo articuladas junto aos técnicos do SGB.

O parque

O Parque Nacional da Serra da Canastra tem cerca de 72 hectares em área de cerrado e foi criado pelo Decreto nº 70.355, de 3 de abril de 1972, abrigando as nascentes das bacias dos rios São Francisco, Araguari e Santo Antônio.

O nome “Parque Nacional da Serra da Canastra” foi pensado a partir do formato do relevo que compõe o chapadão do Diamante – chapadão que se destaca no relevo da área do parque.