O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou a cartilha “Expressões racistas: por que evitá-las” na biblioteca digital da corte. São termos “considerados ofensivos às pessoas negras”, além disso, o documento explica os motivos pelos quais eles devem ser “banidos” do vocabulário dos brasileiros.

Entre essas expressões estão “a coisa tá preta”; “samba do criolo doido”; “mercado negro”; “meia-tigela”; “volta pro mar, “feito nas cochas”, entre outros. Em alguns casos, TSE aponta os termos “corretos” a serem utilizados.

No caso “meia-tigela”, a cartilha explica que a expressão utilizada para se referir a algo de qualidade “inferior, duvidosa, medíocre, sem valor” tem a sua origem no período da escravidão no Brasil.

“Uma das explicações apresentadas para a origem das expressões refere-se à distribuição de alimentos às trabalhadoras e aos trabalhadores escravizados(as). Segundo essa corrente, a refeição seria reduzida a meia-tigela se o trabalho fosse avaliado como insuficiente ou ineficiente”.

Nesta primeira edição, o documento lista 40 termos rotulados como “racistas”. Para um próximo volume, o TSE abriu um canal de comunicação ([email protected]) para que as pessoas possam colaborar com sugestões de outras palavras.

Confira a lista do TSE para expressões racistas: