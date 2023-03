Os bombeiros encerraram na manhã desta segunda-feira (13) as buscas por vítimas de um deslizamento na Comunidade Santa Inês, na Zona Leste de Manaus. Segundo as autoridades, 8 pessoas morreram – 4 adultos e 4 crianças.

O deslizamento ocorreu na noite desse domingo (12), quando chovia muito, e atingiu 9 casas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Três pessoas foram resgatadas com vida. As buscas se estenderam até a madrugada desta segunda, quando os corpos das duas últimas vítimas – uma mulher e uma criança – foram encontrados. As duas estavam abraçadas.

Mais de 40 profissionais atuaram nas buscas, e moradores da área também se mobilizaram para apoiar os resgates.

A área fica na periferia de Manaus e, segundo a prefeitura, é uma ocupação que existe há cerca de cinco anos. O local também é classificado como área de risco.

De acordo com o prefeito David Almeida (Avante), a Defesa Civil não foi avisada sobre problemas no local antes do deslizamento.

“Foram 110 chamadas durante o domingo, mas nenhuma foi desse ponto. Segundo relato dos moradores, não teve ocorrência pela parte da tarde. A informação é que o acúmulo de lixo, com o grande volume de água, acabou causando essa tragédia”, afirmou.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As identidades não foram divulgadas.

