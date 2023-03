Um motociclista, que não teve a idade divulgada, morreu após perder o controle da direção da moto que conduzia e cair na MG-050, na tarde deste domingo (12), nas proximidades do trevo de Passos (MG).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista trafegava na parte seca da rodovia e perdeu o controle de direção ao chegar em um trecho em que a MG-050 estava molhada por conta da chuva.

Conforme a PMR, ele morreu no local do acidente. Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local do acidente.

Fonte: G1 Sul de Minas