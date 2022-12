Em mais uma tragédia causada pelas chuvas, três mulheres e um menino, de 12 anos, morreram após o deslizamento de um barranco sobre casas da área rural de Antônio Dias, na região do Rio Doce, na madrugada deste domingo (25).

O Corpo de Bombeiros segue em busca de duas pessoas. Onze vítimas foram resgatadas com vida. Mais cedo, uma morte havia sido confirmada, com outros três desaparecidos, mas a informação foi atualizada pela Defesa Civil estadual às 12h20.

De acordo com o órgão, o colapso do talude em cima de, pelo menos, quatro residências ocorreu de madrugada, durante um temporal que durou cerca de duas horas. Havia pessoas nos imóveis, em confraternizações de Natal. Nessa manhã, a Defesa Civil estadual, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil municipal, atuaram nas buscas e localizaram quatro pessoas já sem vida. As identidades delas ainda não foram divulgadas.

Além disso, 11 vítimas foram salvas e levadas para hospitais da região. A Defesa Civil ainda busca por duas pessoas, que estariam desaparecidas. O trabalho segue nesta tarde. O órgão também informou que as estradas que dão acesso ao local estão obstruídas e que a prefeitura local atua com máquinas para restabelecimento dos acessos às comunidades.

A Defesa Civil ainda informou que, até o momento, 43 profissionais estaduais, entre policiais e bombeiros militares, atuam na área, com oito viaturas, além de duas guarnições da Defesa Civil Estadual. “Duas aeronaves, uma da Polícia Militar e outra do Corpo de Bombeiros, estão em apoio total à ocorrência, no atendimento das vítimas e localização de possíveis desaparecidos”, disse.

