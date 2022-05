O “Dia das Mães” em Formiga será comemorado com muita dança, música e descontração, com mais uma edição do Musicando Formiga.

A 10ª Edição do evento vai acontecer no domingo (8), na praça Rubens Dalariva, a partir das 18h, com um aulão de dança livre, com o professor Cleydson e, logo depois, uma apresentação musical com Felipe Borges, Diney, Jaime Alemão, Claudinho, Emerson e Gabriel Vaz, com estrutura do DJ Anderson e técnica de Célio e Danilo.

O Edital “Musicando Formiga” foi uma forma de socorrer músicos, bailarinos, técnicos, roadies e proprietários de empresas de locação de equipamentos e estruturas utilizadas em eventos, que tiveram suas atividades profissionais suspensas pelas medidas de distanciamento e isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Toda a população está convidada para prestigiar os profissionais formiguenses e comemore o dia das mães com muita alegria.

