Na manhã desta sexta-feira (6), foi divulgada a foto vencedora do concurso de fotografia ‘Projeto Perspectiva’. Os registros foram feitos pelos alunos do 8º II e 9º anos da Escola Caic, em Formiga.

A foto escolhida, em votação on-line, foi da aluna Maria Fernanda Rocha, do 9º ano. O segundo lugar ficou com a aluna Maria Fernanda Severo dos Santos e a terceira colocada foi Karollayni Rodrigues da Silva.

Na ocasião, a vencedora foi contemplada com uma bicicleta, que foi adquirida pela escola e por colaboradores.

Estiveram presentes e realizaram a entrega da premiação, a diretora da instituição, Aparecida Sônia de Oliveira, o secretário de Educação, Jaderson Teixeira, o professor de artes e idealizador do projeto, Reni Júnio de Oliveira, o coordenador pedagógico, Kênio de Oliveira Miranda e o secretário adjunto, Luís Henrique Soares.

‘Projeto Perspectiva’

Para finalizar o 1º período letivo foi proposto aos alunos, nas aulas de arte, do professor Reni Júnio de Oliveira, um concurso de fotografia.

De acordo com a diretora da instituição, Aparecida Sônia de Oliveira, “a ideia do projeto era registrar uma paisagem mostrando sua perspectiva do lugar onde vivem”.

“Após estudarem em sala de aula várias técnicas de artes visuais, foi proposto mais esse desafio aos alunos”, explicou.