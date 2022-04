No início da madrugada desse domingo (17), foi registrado um acidente na MG-050. Um homem com sintomas de embriaguez foi preso.

Uma caminhonete, emplacada em BH, seguia de Córrego Fundo para Formiga, quando na altura do KM 206, que já pertence ao município de Formiga, seu condutor de 50 anos, natural e residente em BH, ao passar por uma ponte, perdeu o controle direcional do veículo.

A caminhonete chocou-se contra uma mureta de concreto da ponte, atingiu a contramão e também bateu contra a mureta do outro lado, parando na contramão.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais rodoviários perceberam que o homem apresentava alguns sintomas de embriaguez alcoólica, tais como andar cambaleante, hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.

Pelo fato de estar com um corte profundo nas proximidades do olho esquerdo, ele foi encaminhado pelo Samu de Formiga até o hospital. Após ser liberado, foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado até a Delegacia Regional de Formiga, em conformidade com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo autuado em R$ 2.934,70.

Ele ainda perdeu 7 pontos na C.N.H, que foi recolhida, responderá futuramente na justiça pelo crime de trânsito e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. A caminhonete foi removida pelo guincho credenciado da cidade de Formiga.