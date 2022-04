Neste domingo de Páscoa (17), o Musicando aconteceu na quadra do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Novo Horizonte.

O evento faz parte do Edital “Musicando Formiga”, publicado pelo Município, em 2021. O Edital foi uma forma de socorrer músicos, bailarinos, técnicos, roadies e proprietários de empresas de locação de equipamentos e estruturas utilizadas em eventos, que tiveram suas atividades profissionais suspensas pelas medidas de distanciamento e isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Essa foi a 5ª Edição do Musicando que tive início no dia 13 de março, na Praça da Matriz e já passou pelo Rosário, Cidade Nova e Engenho de Serra. Dessa vez, o público acompanhou uma apresentação com repertório bastante diversificado, que contemplou do sertanejo ao rock. Participaram do evento os seguintes músicos, cantores e técnicos: Emmanoel, Jatanael, Sarah, Warley, Ailton, e Claudinho Batera, substituindo o baterista João Paulo. Na técnica, Daniel, em substituição ao Egon.

Na próxima edição será a vez da região do bairro Água Vermelha receber o Musicando Formiga que será realizado na quadra, ao lado do Banco Municipal de Alimentos. O evento acontecerá no domingo (24), a partir das 18h, e terá a presença de João Vitor, Emmanoel, Gabriel GG, Luciano Carlos, Wesley “Zelinho”, Rodrigo e, na técnica, Vanderli “Chocolate”.