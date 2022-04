A Santa Casa de Caridade de Formiga atingiu, no dia 5 deste mês, o número de 50 cirurgias cardíacas realizadas, após o credenciamento da instituição para o serviço de cirurgias cardiovascular de alta complexidade.

As cirurgias cardíacas tiveram início em fim de setembro de 2021 e, agora, ao completar seis meses do serviço em funcionamento, já foram realizadas 50 cirurgias cardíacas, sendo todas em pacientes vindos do SUS, de Formiga e várias cidades da região.

A equipe responsável conta com quatro cirurgiões cardiovasculares, os anestesiologistas, além de colaboradores da Santa Casa que são responsáveis pela instrumentação e circulação extracorpórea, que realizam, além das cirurgias cardíacas, os implantes de marca-passos.

Segundo a coordenadora do Bloco Cirúrgico, Bruna Cristina, os pacientes após a cirurgia cardíaca vão para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ficam lá por uns dias para a recuperação necessária. “Eles são pacientes do SUS, que chegam na entidade pelo SUS Fácil, passam pela clínica médica e ficam na UTI um dia antes para preparação, vão para o Bloco Cirúrgico para operar e retornam para UTI, ficando ali por alguns dias, conforme a necessidade de recuperação do paciente”, comentou.

O credenciamento da entidade para a cirurgia cardíaca foi um marco em toda a sua história centenária e chegar aos seis meses de funcionamento do serviço completando 50 cirurgias é um privilégio. Foram, em média, 8 cirurgias por mês, número este pactuado com a SES/MG, que atendeu pacientes de Formiga e várias cidades da região.

Os membros da equipe, juntamente com a gestora executiva, Myriam Coelho, comemorando os seis meses de serviço e também as 50 cirurgias realizadas com sucesso.

Confira o número de pacientes por município:

Fonte: Santa Casa