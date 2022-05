A Secretaria Municipal de Educação e Esportes torna público que no período de 6 a 9 de maio estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes para a Educação Infantil (0 a 5 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Formiga.

As inscrições para as vagas remanescentes devem ser realizadas, exclusivamente, através do formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Formiga (https://www.formiga.mg.gov.br), no link “Vagas Remanescentes 2022”.

O link para acesso ao formulário de inscrição é: https://forms.gle/LXyqmS8LM3u7EmFUA

O cronograma das inscrições para as vagas remanescentes para a Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Formiga – Maio/2022:

– 6 a 9/05/2022 – Inscrições para as vagas remanescentes

– 16/05/2022 – Resultado das alocações dos alunos

– 16 a 20/05/2022 – Matrícula dos alunos, sendo as matrículas para a Educação Infantil (0 a 5 anos) na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, e as matrículas para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) na Escola encaminhada no resultado.

https://www.formiga.mg.gov.br/…/saldodevagasremanescent…

Fonte: Decom