Divinópolis e Formiga receberam uma caminhonete-cela para transporte humanizado ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).

Outros 30 municípios do estado foram beneficiados pelos veículos, entregues na quarta-feira (18) pelo governador Romeu Zema (Novo), em Belo Horizonte. As informações são do portal G1.

Segundo o Estado, o investimento foi de R$ 8,8 milhões do Fundo Penitenciário dos anos de 2019 e 2020, do próprio Depen-MG e do convênio Plataforma Mais Brasil, entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“Os novos veículos contribuirão para a modernização da frota do Depen-MG, aumentando a segurança de todos os envolvidos na escolta e na custódia de indivíduos privados de liberdade, além de qualificar o atendimento e o acompanhamento de indivíduos sob monitoração eletrônica e dos custodiados de forma geral”, afirmou o Estado.

Além de Divinópolis e Formiga, as outras cidades que receberam as viaturas são: Alfenas, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Curvelo, Francisco Sá, Governador Valadares, Ipaba, Itajubá, Iturama, Mariana, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Passos, Patrocínio, Ponte Nova, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São João del Rei, São Joaquim de Bicas, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Ubá, Uberlândia, Unaí e Vespasiano.

Fonte: G1