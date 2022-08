Segundo o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMbio), que administra o local, 27 brigadistas atuam no combate às chamas. A estimativa de área queimada no primeiro dia de incêndio é de 1,5 mil hectares.

Na segunda-feira, oito brigadistas da Brigada Nacional Wellington Peres e o helicóptero Guará 1, do IEF/Força Tarefa Previncêndio, chegaram à Unidade de Conservação para apoiar o combate. O fogo teria começado durante a madrugada de segunda.

Por causa do vento na região, as chamas se alastram com facilidade e, por isso, o apoio foi solicitado. O fogo está concentrado na região nordeste da unidade de conservação, próximo às cachoeiras Lavra e Lavrinha.

Ainda segundo o ICMBio, o fogo segue ativo em mais duas regiões dentro do parque e em outras duas regiões do lado de fora. A equipe combate às chamas com abafadores e bombas costais.

Fumaça vista de longe

Em São Roque de Minas a fumaça é vista de longe. A moradora e empresária Daniela Labônia, disse que no período da tarde a fumaça diminuiu consideravelmente, mas da casa dela ainda é possível ver.

Edilson Bernardes, que tem uma fazenda na região, disse que fez as imagens acima na parte da manhã e que as chamas eram altas.