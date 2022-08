Por diferentes motivos, entre eles cidades históricas e com belíssimo patrimônio, as TVs e produtoras de conteúdo estão sempre colocando Minas Gerais no roteiro de suas grandes produções. Em termos de locações, muitas possibilidades são oferecidas. E isso já acontece há décadas.

Como fatos recentes, o SBT, com uma equipe de “Poliana Moça”, e a Globo, que lá esteve gravando cenas de vários capítulos de “Além da Ilusão”.

Já há alguns dias, Milho Verde e Sete Lagoas, outras localidades com as mesmas características, estão concentrando trabalhos de “Reis”. Cenas da quinta e sexta temporadas.

E lá, Mharessa Fernanda, que foi protagonista de “Todas as Garotas em Mim” e agora interpreta Ainoã, fase jovem da personagem, realizou várias das suas cenas ao lado de Gabriel Vivan, o jovem Davi. Os trabalhos nessas locações devem seguir durante toda esta semana.

Ainda a propósito de “Reis”, o ator Felipe Cardoso também será uma de suas próximas novidades, como o Rei Araúna. Vale lembrar que a Record, em outras oportunidades, chegou a levar suas produções para os hollywoodianos cenários do Marrocos. Mas a pandemia do coronavírus passou a atrapalhar esse roteiro.

TV Tudo

Atenção, atenção

De acordo com a Bloomberg, a Netflix já fechou o seu plano comercial nos Estados Unidos, para inserções durante a exibição de seus conteúdos.

Serão 4 minutos de propaganda para cada uma hora assistida.

Moça do tempo

Paula Nobre, com passagens na Climatempo e CNN Brasil, na reportagem geral, é uma das novas contratações da TV Jovem Pan.

Desde ontem passou a apresentar a previsão do tempo, algo que até então não existia ninguém fazendo.

Arena

A CNN Brasil iniciou, nesta última sexta-feira, a exibição do “Arena Eleições”, em duas edições, manhã e noite, com a participação de convidados e de todos os comentaristas da casa.

Houve o cuidado da cenografia montar uma arena no Estúdio 1.

A propósito

Ontem mesmo, às 8h da noite, a CNN Brasil deu início a realização das sabatinas com os principais candidatos à Presidência da República. A primeira foi Simone Tebet (MDB) e hoje será a vez de Lula (PT) na sede da campanha. Amanhã, Jair Bolsonaro (PL), no Alvorada.

Na quinta, Ciro Gomes (PDT) e, sexta, tempo dividido entre Soraya Thronicke (União) e Felipe D’Avila (Novo)

Todas com William Waack.

Imprevistos

O acaso não chegou a comprometer o debate da Band, mas alguns incidentes devem ser evitados no segundo turno.

Um, as falhas nos microfones. Bem desagradável. Assim como maior rapidez para evitar os tantos registros de agressão e pessoal querendo brigar fora do estúdio principal.

NP

A produtora Kuarup começou a gravar o seriado “Notícias Populares”, em 10 episódios. A maior parte do elenco é formada por atores do teatro paulistano.

Luciana Paes, que esteve em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, e Maciel Silva estarão no primeiro episódio, contando uma história sobrenatural.

Quase lá

A Rede TV! está fechando com a Larissa Erthal para integrar a equipe de transmissão do NFL.

Larissa, que durante muito tempo foi da Band, estará ao lado de Marcelo do Ó e Gabriel Golim.

Ele

Heródoto Barbeiro, alguém com uma história das mais importantes no jornalismo brasileiro, titular do “Jornal da Record News” e do “Conexão Record News”, é o convidado desta terça no “Programa de Todos os Programas”.

A partir das 18h nas redes sociais do R7, YouTube e Facebook.

De volta

Longe das novelas desde “Rock Story”, em 2016, Susy Rêgo fechou contrato com a Globo e vai integrar o elenco de “Todas as Flores”, escrita por João Emanuel Carneiro, com estreia prevista para outubro ou novembro no Globoplay.

Susy fará a personagem Patsy.

Ao trabalho

Fausto Silva retomou nesta última segunda-feira mesmo os seus trabalhos na Band, depois da pausa de alguns dias para que o estúdio pudesse receber o debate presidencial de domingo.

Pessoal da maquinaria virou a noite para deixar tudo em ordem.

Bate – Rebate

· Jornalista Gabriel Priolli está lançando “Astros em Trânsito”, um livro com momentos da trajetória de 35 celebridades da televisão brasileira…

· … De A a Z, só grandes nomes. O prefácio é do Maurício Stycer.

· Consultado se acredita na presença de todos os candidatos no debate do dia 24 de setembro, o diretor de jornalismo do SBT, José Occhiuso, foi econômico: “sim, acredito!”.

· Providências para a estreia de Ronnie Von nas manhãs da Rede TV! continuam sendo tomadas…

· … Há um esforço da sua equipe em desenvolver ideias originais. Servir de opção ao que as demais concorrentes oferecem no horário.

· Ivete Sangalo já gravou uma homenagem ao Jô Soares no “Pipoca”…

· … Vai ao ar neste próximo domingo, ela e Douglas Silva como Capitão Cueca e Carlos Suely.

· Diretamente da Argentina, a ESPN terá Zinho, Paulo Calçade e Nivaldo Prieto na transmissão do jogo desta quarta-feira, a partir das 21h30, Vélez e Flamengo…

· … Renata Ruel é a comentarista de arbitragem.

· A TV Cultura dá início a uma programação especial em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil…

· …Começa na quinta-feira, com o “Opinião”, falando sobre os principais personagens da história e recebendo o ator Celso Frateschi…

· …A programação inclui uma entrevista de Antonio Fagundes ao “Provoca”, dia 6, a respeito da série “Independências”.

C´est fini

A primeira semana de “Mar do Sertão”, na Globo, mostrou que foi acertada a decisão de levar Welder Rodrigues para o seu elenco.

Mesmo com tantos anos de estrada, é a sua primeira novela, e numa área que domina como ninguém: o humor. O prefeito vilão Sabá Bodó promete.