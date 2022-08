Três alunos da Academia Bis Brazilian Jiu-jitsu do “Tio João” participaram do campeonato de jiu-jitsu BJJ Storm, em Belo Horizonte, no domingo (28).

De acordo como professor João Victor Bis, o evento foi muito proveitoso para os atletas terem um contato direto com participantes de outras academias das mais variadas cidades.

“Quero agradecer a Meta X e a um outro empresário que prefere ficar no anonimato, que ajudaram os atletas nesta competição, custeando inscrição, alimentação e locomoção. Sabemos que sem esses parceiros isso não seria possível”.

O professor parabenizou os atletas que treinaram duro e entregaram o melhor de si, os que perderam foi por pequenos detalhes. “Seguiremos fortes treinando cada vez mais, e já mirando o próximo campeonato, que está aí, agora em setembro”.

De acordo com João Victor Bis, a classificação dos atletas de Formiga foi:

Victor Jorge Oliveira Silva, faixa amarela, categoria 12/13 anos, 1° lugar, peso pesadíssimo;

Igor de Oliveira da Silva, faixa azul, 2° lugar peso pena categoria juvenil (16 e 17 anos)

Diogo Rodrigues Pedrosa, faixa branca, categoria 12/13 anos Peso leve, não medalhou mais lutou muito bem.