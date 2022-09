De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo (11) deve ser mais um dia de calor e baixa umidade relativa do ar em Minas Gerais. Em algumas cidades do norte, como São Francisco, estão previstas temperaturas de até 37ºC e umidade que pode ficar abaixo de 30% – o nível é de alerta em todo o Estado.

Em Belo Horizonte e na região metropolitana, o domingo vai repetir o sábado: será um dia bom para ficar na sombra. A temperatura máxima prevista para o meio da tarde é de 32ºC. A mínima no início da manhã deve ficar nos 16ºC. A umidade do ar também deve ser baixa – em torno de 20% nos momentos mais secos do dia.

Belo Horizonte está sob alerta de umidade baixa, emitido pela Defesa Civil da capital, desde sexta-feira (9). Condição que deve durar, pelo menos, até segunda-feira (12).

Nesse sábado (10), os termômetros chegaram a marcar 33,5ºC e umidade de 18%, em Belo Horizonte, segundo o Inmet. Nestas condições, a Defesa Civil recomenda que se evite a prática de exercícios físicos em locais abertos entre 10h e 17h. A orientação é para que as pessoas se hidratem bastante, consumam alimentos leves e durmam com o uso de umidificadores ou bacias de água nos quartos.

Não há previsão de chuvas para os próximos dias.

Fonte: Hoje em Dia