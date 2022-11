Neste final de semana, a Polícia Militar de Arcos registrou duas ocorrências de agressão no município.

No sábado (5), um homem de 32 anos provocou uma discussão com sua mulher, de 28 anos, na residência dos dois, e acabou por desferir um tapa no rosto dela, o que motivou a vítima a acionar a Polícia Militar.

O indivíduo fugiu do local antes da chegada da viatura, mas foi identificado e deverá responder pela agressão.

Os motivos verdadeiros do fato não foram detalhados. A mulher foi orientada sobre as demais providências perante a justiça.

A outra ocorrência foi registrada na manhã desse domingo (6). Na ocasião, uma mulher de 26 anos informou à PM que o seu companheiro, de 22 anos, havia chegado em casa de madrugada.

Para verificar o que teria ocorrido, ela começou a vasculhar arquivos no celular dele, descobrindo indícios de traição no relacionamento.

Com isso, iniciaram uma discussão gerando agressões mútuas.

O jovem perseguiu a mulher até que ela se escondesse e, posteriormente, buscasse refúgio na casa dos pais, acionando a Polícia Militar.

O fato foi formalizado e o autor também responderá em juízo.

Fonte: Portal Arcos