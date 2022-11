Um homem e uma mulher morreram em um acidente na noite desse domingo (6) na Rodovia MG-2040, entre Ilicínea e Guapé. O acidente envolveu dois carros que bateram de frente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista de um Fiat Siena disse que após fazer uma curva, o outro veículo, uma Parati, invadiu a contramão e os dois carros bateram de frente.

O motorista da Parati, de 37 anos, morreu no local. Já uma passageira do Siena, que estava no banco traseiro, também morreu. Os corpos ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros de Boa Esperança.

Duas pessoas foram levadas para a Santa Casa de Passos em quadro estável de saúde. Outras duas passaram em observação na Santa Casa de Guapé e receberam alta na manhã desta segunda.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Os corpos foram levados para a funerária.

