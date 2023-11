Um guia turístico do Parque Estadual de Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, se deparou com o corpo de um homem com marcas de tortura, no meio de uma trilha, ao realizar um passeio no último sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o guia turístico acionou o 190 e mobilizou a guarnição. O perito identificou que o corpo da vítima é de um homem de 35 anos. Ele estava com lacerações no tórax e no braço esquerdo, cinco perfurações de disparos de arma de fogo e diversos hematomas por todo o corpo.

Os exames indicaram que a morte da vítima aconteceu cerca de 24 horas antes do guia turístico encontrá-la. O corpo foi removido pela funerária central para o IML de Juiz de Fora. No local, será feito o reconhecimento da impressão digital, uma vez que o homem não portava documento.

A investigação continua para prisão de possíveis suspeitos.

Fonte: O Tempo