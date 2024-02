O motorista de um carro bateu contra um poste de energia elétrica na noite dessa sexta-feira (23), em Poços de Caldas (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Vila Rica.

Por causa da batida, a frente do carro ficou totalmente amassada com a batida na estrutura. A base do poste quebrou e toda a fiação ficou caída na rua.

Além do poste, o carro também atingiu o muro de duras residências. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista de 60 anos foi socorrido para a Santa Casa com dores no braço direito e clavícula direita.

Conforme o registro policial, o homem relatou ter bebido uma lata de de cerveja.

Fonte: G1 Sul de Minas