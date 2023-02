A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou duas ocorrências por embriaguez ao volante na noite dessa quinta-feira (23), na altura do KMs 196 da MG-164. no município de Santo Antônio do Monte.

De acordo com a PMRv, na primeira ocorrência os militares abordaram um veículo VW/Santana, onde o condutor de 66 anos, apresentava sinais de embriaguez.

Ele realizou o teste com etilômetro e obteve o resultado de 0,48 MG/L.

O idoso foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho.

Já na segunda ocorrência, a equipe abordou um veículo Palio Weekende, onde o condutor também apresentava sintomas de embriaguez.

No teste do etilômetro, obteve-se o resultado de 0,60 MG/L de ar alveolar expelido pelos pulmões.

O condutor de 55 anos também foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho.

Fonte: Tapiraí TV