Duas pessoas, que não tiveram as idades identificadas, foram encontradas mortas com tiros nas cabeças na manhã deste sábado (25), no Bairro São Luiz, em Divinópolis. Viaturas estão no local da ocorrência para tentar localizar o autor dos disparos.

A Polícia Militar (PM) disse que o motivo do crime, a princípio, seria passional. Haveria um acerto de contas de um relacionamento amoroso entre o autor e uma das vítimas; o segundo morto não estaria envolvido na questão amorosa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 6h37 e, segundo o solicitante, uma pessoa estava desacordada na Rua Monte Líbano.

Entretanto, quando a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) chegou ao local, encontrou duas vítimas, do sexo masculino e sem idades identificadas, com ferimentos de tiros na cabeça, e que já estavam mortos.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis também esteve no local.

