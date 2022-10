Um homem, de 33 anos, considerado um “predador sexual”, foi preso nessa segunda-feira (10), em Pará de Minas, por suspeita de cometer estupros. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial preventivo.

De acordo com a Polícia Militar, ele tinha sido preso pelo mesmo crime, em janeiro deste ano, em Petrópolis (RJ). Durante a abordagem, os militares afirmaram que ele reagiu à prisão. Familiares também tentaram ajudá-lo a fugir enquanto recebia atendimento médico na UPA, mas ele foi contido e levado à delegacia.

Identificação

O serviço de inteligência da Polícia Militar conseguiu imagens de câmeras que ficam na proximidade dos locais onde ocorreram os crimes. O homem foi identificado e assim como o veículo usado por ele. O suspeito era monitorado há cerca de um mês pelas polícias Civil e Militar. Ele foi abordado depois de os policiais serem informados de que ele estava na BR-262, em Pará de Minas.

“Montamos um cerco e, no ato da abordagem, ele desceu do caminhão bastante nervoso, perguntando o que estava acontecendo. Como já era do nosso conhecimento que ele tem um histórico de violência contra policiais – inclusive, em situação passada ele tinha tentado tomar a arma de um policial em Pequi -, fomos preparados. Ele reagiu e tentado chutar e esmurrar os policiais”, explicou o comandante da PM de Pará de Minas, tenente-coronel Paulo Antônio de Morais.

Na companhia do homem, estava um adolescente, de 17 anos, de São Gonçalo do Pará. Ela disse para os militares que era a namorada dele. O relacionamento tem cerca de dois anos, segundo a adolescente.

“Fizemos contato com os pais dessa menor e a mãe dela, que reside em São Gonçalo do Pará, viria buscá-la. Em virtude da abordagem, de o homem ter reagido da forma como reagiu, ele sofreu algumas escoriações e o encaminhamos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)”, disse o comandante.

Tentativa de fuga

Familiares do suspeito souberam que ele estava na UPA e foram até o local. Segundo a polícia, eles tentaram ajudá-lo a fugir e foi necessária outra ação dos policiais.

“Foi necessário, novamente, o uso de técnicas, uso de força moderada para retirar o pessoal que causou um certo ‘burburinho’ na UPA, atrapalhando o trabalho dos profissionais de saúde e pessoas que foram lá buscar por atendimento médico. Mas conseguimos retirar os familiares e não permitir a fuga”, afirma a PM.

Outros crimes

O suspeito recebeu atendimento médico, em seguida foi encaminhado para a delegacia. A PM informou que ele foi preso em janeiro deste ano pelo mesmo crime no Estado do Rio de Janeiro.

“Há um mandado de prisão preventiva contra ele que tem um histórico de ‘predação sexual’ em outro Estado e uma condenação que cumpriu uma pena de cinco meses”, informou o oficial.

Segundo a PM, ele tem endereços em Pará de Minas, São Gonçalo do Pará e Divinópolis.

“É um crime difícil de chegar à totalidade de vítimas, pois causa constrangimento na vítima denúncias. A gente acredita que com esta prisão, será possível fazer com que estas vítimas possam comparecer aos organizamos policiais e relatar a versão. Será de grande importância para aumentar o período dele preso”, concluiu o comandante.

Fonte: G1