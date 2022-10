Um galpão de uma empresa de plástico pega fogo na manhã desta terça-feira (11) no bairro Cincão, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Cerca de 15 funcionários estavam no local no início do incêndio. As chamas de grandes proporções destruíram o teto do local. De longe, era possível ver a fumaça preta que consome o imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes estão no local para a ocorrência que entrou às 8h30. As chamas atingem a fábrica que também tem produtos solventes. São três grandes tanques com material inflamável, como thinner, álcool e tolueno. A todo momento são registradas explosões devido ao consumo do produto pelo fogo.

A empresa já foi evacuada pelos bombeiros. As equipes que atuam no combate às chamas também aumentam o isolamento da área de atuação como forma preventiva. Por volta das 10h os bombeiros deixaram de combater as chamas para focar no resfriamento de um dos tanques com tolueno para evitar que as chamas atingisssem esse reservatório.

Fumaça tóxica

O incêndio que atinge um galpão de produtos plásticos e químicos na manhã desta terça-feira gera uma fumaça tóxica e causa preocupação no Corpo de Bombeiros e na Defesa Civil. Agentes da Defesa Civil se mobilizam durante a manhã para retirarem de casa moradores vizinhos ao imóvel incendiado devido ao perigo de inalação da fumaça.

Funcionários disseram que o fogo começou em um dos tonéis com produtos inflamáveis e que todos evacuaram rapidamente o local. As chamas teriam iniciado em um tanque com tolueno álcool hidratado e thiner. São nove reservatórios com produtos inflamáveis e quatro deles estavam cheios.

Trabalhadores da empresa precisaram pular o muro dos fundos do imóvel para fugir do perigo. A fumaça é densa na região. Uma pessoa com problema cardíaco precisou ser amparada depois de passar mal no local.

