A Polícia Militar, durante patrulhamento nesta quinta-feira (21) pela região central de Formiga, se deparou com uma motocicleta ocupada por dois homens de 18 e 19 anos, em atitude suspeita. A placa da motocicleta estava levantada para evitar a identificação.

Ao perceber que seriam abordados, fugiram da guarnição policial e, durante a fuga, vieram a colidir contra um veículo que estava estacionado na via pública, o qual sofreu danos leves.

Após a colisão, os indivíduos abandonaram a motocicleta e continuaram a fuga a pé, tendo sido perseguidos e capturados.

Na tentativa de se esconder dos policiais, um dos suspeitos foi localizado dentro do rio, abaixado com a água até o pescoço e somente com a cabeça para fora.

A motocicleta foi apreendida e os jovens encaminhados para a Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar