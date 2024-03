A Loteria da Caixa realiza neste sábado (30), o primeiro de seus quatro concursos especiais do ano. Nesta noite, será sorteado o prêmio da Dupla Sena de Páscoa, com prêmio de R$ 35 milhões que não acumula. A aposta simples custa R$ 2,50.

De acordo com a Caixa, com apenas uma aposta, você tem duas chances de levar o prêmio na Dupla de Páscoa: são dois sorteios por concurso e você ganha se acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

As apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pelos canais eletrônicos das Loterias da Caixa (aplicativo e site).

Todo ano, são realizados quatro sorteios especiais, com valores bastante atrativos. Além da Dupla Sena de Páscoa, também são realizados os sorteios da Quina de São João, da Lotofácil da Independência e da Mega da Virada.

