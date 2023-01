O resultado da primeira rodada do processo on-line de convocação e contratação temporária/2023, da rede pública estadual de Minas Gerais, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), já está disponível para consulta no endereço: processoseletivo.educacao.mg.gov.br.

Os profissionais que concorreram às vagas destinadas para cargos de convocação: Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Aulas; Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma/Eventual/Professor para Ensino do Uso da Biblioteca (PEUB), Especialista em Educação Básica (EEB) e Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE); e para cargos contratação Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) e Analista de Educação Básica (AEB) – Assistente Social / Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo / Psicólogo / Terapeuta Ocupacional podem conferir se foram classificados, acessando a página citada.



Para consultar a lista, o candidato deverá entrar no site mencionado acima, inserir o CPF e senha, cadastrados no ato da inscrição. Caso tenha perdido a senha de acesso, ele deverá clicar em: “Não consegue lembrar sua senha?”, e seguir as orientações disponíveis no site para recuperá-la.



O superintendente de Gestão de Pessoas e Normas da SEE/MG, Tarcísio Monteiro, ressalta aos candidatos que é importante ficar atento à documentação que deve ser apresentada e às datas de comparecimento nas unidades de ensino, para vaga selecionada.



“Nesta primeira rodada, orientamos aos profissionais que foram selecionados que compareçam à escola onde foram alocados, das 9h de 23/1 até às 17h do dia 24/1, com toda documentação necessária, prevista na Resolução SEE nº 4.784/2022”, explicou Tarcísio Monteiro.



Dando continuidade ao processo on-line, a partir de 26/1, a SEE divulgará no site supracitado o resultado da segunda rodada, devendo, portanto, em 27/1, os profissionais comparecerem à unidade de ensino para assinatura do Quadro Informativo – QI e demais documentos previstos na resolução.



Nesse mesmo dia, terá início a contratação/convocação temporária, de forma presencial, para as unidades de ensino e funções que não participaram do processo on-line, que são: Educação Prisional, Centros Socioeducativos, Quilombolas, Cesec, Escolas Indígenas, Professor de Apoio, Professor de Sala de Recurso, dentre outras.



Após finalizar as duas rodadas de contração/convocação temporária, a secretária irá divulgar, em 31/1, as vagas que não foram preenchidas e dará início à convocação temporária presencial para aqueles profissionais que desejarem se candidatar e que não tiveram a oportunidade ou perderam o prazo das inscrições.



Cronograma



O período de convocação começou em 21 de outubro de 2022 e os interessados tiveram prazo até 10/1/2023, para escolha das vagas no sistema online da SEE/MG. O cronograma completo da rodada on-line de contratação/convocação temporária segue abaixo para consulta dos candidatos.



20/1 – Divulgação da 1ª rodada on-line

23/1 – Apresentação do candidato na escola

26/1 – Divulgação da 2ª rodada e início das contratações/convocações temporárias, de forma presencial, para as escolas e funções excetuadas do processo on-line (Unidade Prisional, Educação Especial, Quilombolas, Centro Socioeducativos, Cesec, Professor de Apoio, Professor de Sala de Recurso, dentre outras)

27/1 – Apresentação do candidato selecionado na segunda rodada, na unidade de ensino

31/1 – Início da convocação temporária presencial

1/2 – Início do exercício nas unidades de ensino.

Fonte: Agência Minas