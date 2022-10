No domingo (2), conforme já divulgado pela imprensa, um homem de 50 anos foi preso após desferir facadas contra um “amigo”, de 42 anos, durante uma briga, em Formiga.

De acordo com informações da Itatiaia, segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando os dois homens se encontraram em uma casa de prostituição. No dia seguinte, o suspeito pelo crime decidiu contar para a esposa da vítima que tinha visto seu marido se envolvendo com garotas de programa.

Algumas horas depois, o homem de 42 anos foi questionar o amigo o motivo que ele teria relatado para sua esposa os acontecimentos da noite, o que deu início a uma briga.

Em determinado momento, o homem usou uma faca para desferir golpes contra o amigo, que precisou ser socorrido por populares que testemunharam a agressão.

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento da cidade e o suspeito foi encaminhado para uma delegacia.

Fonte: Itatiaia