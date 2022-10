Imagens de uma câmera de segurança registraram um homem chutando um cão que estava deitado no passeio da rua Barão de Piumhi, nesta terça-feira (4), em Formiga. O vídeo que registra os maus-tratos viralizou nas redes sociais.

A reportagem do Portal UN entrou em contato com a presidente da Associação Protetora dos Animais de Formiga (Apaf), Márcia Alves, para obter um posicionamento sobre o ocorrido.

De acordo com Márcia, a ONG já enviou as imagens para conhecimento da Polícia Militar do Meio Ambiente. O suspeito ainda não foi identificado.

Ela ressaltou ainda sobre a covardia do homem que chutou o animal que estava deitado na calçada no momento da ação. “Isso que este rapaz fez configura como uma prática de maus-tratos sujeita a prisão de acordo com a Lei Sansão (Lei 14.064/20). Temos que identificar quem é esse rapaz para ele ser indiciado e a Polícia já está sabendo do caso,” finalizou.