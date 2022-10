“Outubro Rosa” é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

A equipe da Unidade Básica de Saúde do Bairro Geraldo Veloso promoveu no sábado (1º), uma manhã de atividades especiais para as mulheres.

Durante o evento, realizado no Cedesc, houve realização de exame preventivo; solicitação de mamografia; testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis; aferição de pressão arterial; exame de glicemia e limpeza de pele.

Fonte: Decom