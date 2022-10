O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) divulgou nota nesta segunda-feira (24) para justificar o reajuste de 2,34% e no preço do litro da gasolina registrado nas últimas três semanas.

“A oscilação é reflexo do ajuste do realizado pelas usinas produtoras, que passaram o preço do etanol anidro no mesmo período de R$ 2,87 para R$ 3,10, isto é, um aumento de 10,3%. Vale lembrar que 27% do preço final da gasolina brasileira é composto pelo etanol anidro”, diz a nota, que aponta também aumento no preço álcool.

“O etanol hidratado, por sua vez, nas últimas três semanas, saiu de R$ 3,36 para R$ 3,53 no valor médio das bombas do estado, acréscimo de 5,05%. A justificativa também é o reajuste realizado pelas usinas, que ficou em 17% nas últimas três semanas (de R$ 2,31 para R$ 2,72)”.

A nota ressalta ainda que os empresários não são responsáveis pelos reajustes. “Os postos revendedores reajustaram os valores em percentual em patamares inferiores ao que foi mensurado nas usinas de etanol, mostrando que os empresários varejistas de combustíveis estão absorvendo os custos, consequência da alta competitividade do setor no estado, com mais de 4.500 postos em Minas Gerais”.

Fonte: Itatiaia