O ex-presidente do Guarani-MG, Otacílio Faria de Andrade, morreu nesta quinta-feira, em Divinópolis. Ele tinha 72 anos de idade. A causa da morte não foi informada.

Além de ter comandando o Bugre anos atrás, Otacílio Faria de Andrade foi um empreendedor com importância na economia do município, onde impulsionou a expansão do setor industrial.

O corpo do ex-dirigente foi velado no Parque da Serra. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério do Centro.

Fonte: G1