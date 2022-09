Uma família ficou ferida após capotar o carro na noite dessa sexta-feira (23) na MGC-491, entre Varginha e Três Corações (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle da direção quando desviou a atenção para um galão de água que estava no banco do passageiro.

Dentro do carro estava um casal e a filha deles de aproximadamente 5 anos. Todos ficaram feridos. A esposa do motorista é quem teve ferimentos mais graves. A criança e o pai dela tiveram ferimentos leves.

Todas as vítimas atendidas pelo Samu e Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Bom Pastor.

Fonte: G1