Um acidente entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa ferida no início da tarde deste sábado (24) na MG-335, entre Lavras e Ijaci (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle e bateu na lateral de uma carreta que vinha no sentido contrário.

Dentro do carro estava pai e filho. De acordo com os bombeiros, o filho era quem dirigia o veículo. Ele contou aos policiais que cochilou no volante, entrou na contramão e bateu na lateral da carreta.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista da carreta contou que teria tentado tirar o veículo da pista para evitar o acidente, mas não foi possível.

O condutor da carreta não teve ferimentos. Já com relação aos ocupantes do carro, o pai não teve ferimentos e o filho teve fratura no fêmur. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital em Lavras.

Fonte: G1